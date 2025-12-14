Haroldo Costa, ator e comentarista de Carnaval, morre aos 95 anos

Haroldo também integrou o corpo oficial de jurados dos desfiles organizados pela Liga Independente das Escolas de Samba / Crédito: Reprodução/Instagram @haroldocostaoficial

O ator, cantor e comentarista de Carnaval, Haroldo Costa, morreu na tarde desse sábado, 13, aos 95 anos, no Rio de Janeiro (RJ). Ele enfrentava problemas de saúde devido à idade avançada, e também havia passado por internações recentemente. Nas redes sociais, a família comunicou a morte: “A família do Haroldo Costa vem informar a todos o seu falecimento na data de hoje, 13. Em breve iremos dar as informações sobre velório e sepultamento”, diz a publicação.

HQ mergulha na história do samba | VEJA Haroldo Costa iniciou a carreira como ator de teatro Haroldo nasceu no Rio de Janeiro, e começou a carreira como ator, no antigo Teatro Experimental do Negro, fundado por Abdias do Nascimento. Ele viveu o protagonista da peça "Orfeu da Conceição" e foi o primeiro ator negro a atuar no Theatro Municipal do Rio. Logo depois, trabalhou como diretor de musicais e foi diretor e jurado de programas de auditório. O cantor dirigiu grandes nomes da atuação e da música brasileira, como Dercy Gonçalves, Moacyr Franco e Chacrinha. Atuou na minissérie "Chiquinha Gonzaga", no ano de 1999, como o personagem Raymundo da Conceição. Voltou a atuar em outra minissérie de 2012, quando viveu Aloysio em "Suburbia", de Paulo Lins e Luiz Fernando Carvalho.

Ele também integrou o corpo oficial de jurados dos desfiles organizados pela Liga Independente das Escolas de Samba (Liesa). Haroldo também foi autor de diversos livros sobre o Carnaval carioca. Confira a lista abaixo: 100 anos de carnaval no Rio de Janeiro



Ruth de Souza



Fala, crioulo: o que é ser negro no Brasil



Salgueiro, 50 anos de glória



Arte e cultura afro-brasileiras



As escolas de Lan



Na cadência do samba



Mãe Beata de Yemonjá: guia, cidadã, guerreira



Política e religiões no carnaval Salgueiro lamenta morte de Haroldo Costa Nas redes sociais, a escola de samba Salgueiro, lamentou a morte do carnavalesco. Confira um trecho abaixo: