Haroldo Costa, ator e comentarista de Carnaval, morre aos 95 anos

Haroldo Costa, ator e comentarista de Carnaval, morre aos 95 anosHaroldo enfrentava problemas de saúde devido à idade avançada, e também havia passado por internações recentemente
O ator, cantor e comentarista de Carnaval, Haroldo Costa, morreu na tarde desse sábado, 13, aos 95 anos, no Rio de Janeiro (RJ). Ele enfrentava problemas de saúde devido à idade avançada, e também havia passado por internações recentemente.
Nas redes sociais, a família comunicou a morte: “A família do Haroldo Costa vem informar a todos o seu falecimento na data de hoje, 13. Em breve iremos dar as informações sobre velório e sepultamento”, diz a publicação.
Haroldo Costa iniciou a carreira como ator de teatro
Haroldo nasceu no Rio de Janeiro, e começou a carreira como ator, no antigo Teatro Experimental do Negro, fundado por Abdias do Nascimento. Ele viveu o protagonista da peça "Orfeu da Conceição" e foi o primeiro ator negro a atuar no Theatro Municipal do Rio.
Logo depois, trabalhou como diretor de musicais e foi diretor e jurado de programas de auditório. O cantor dirigiu grandes nomes da atuação e da música brasileira, como Dercy Gonçalves, Moacyr Franco e Chacrinha.
Atuou na minissérie "Chiquinha Gonzaga", no ano de 1999, como o personagem Raymundo da Conceição. Voltou a atuar em outra minissérie de 2012, quando viveu Aloysio em "Suburbia", de Paulo Lins e Luiz Fernando Carvalho.
Ainda em vida, o cantor concedeu uma entrevista ao Memória Globo onde afirmou que foi no Carnaval onde deixou sua marca registrada.
“Acho o Carnaval uma coisa essencial”, diz Haroldo Costa
"Meu pai era carnavalesco, saía no Carnaval. Eu sempre gostei, já escrevi vários livros sobre, pretendo escrever mais alguns ainda, porque acho o Carnaval uma coisa essencial que define a gente como brasileiro. Acho que a definição mais correta do brasileiro é feita através do Carnaval, eu acredito piamente nisso", declarou.
Ele também integrou o corpo oficial de jurados dos desfiles organizados pela Liga Independente das Escolas de Samba (Liesa).
Haroldo também foi autor de diversos livros sobre o Carnaval carioca. Confira a lista abaixo:
- 100 anos de carnaval no Rio de Janeiro
- Ruth de Souza
- Fala, crioulo: o que é ser negro no Brasil
- Salgueiro, 50 anos de glória
- Arte e cultura afro-brasileiras
- As escolas de Lan
- Na cadência do samba
- Mãe Beata de Yemonjá: guia, cidadã, guerreira
- Política e religiões no carnaval
Salgueiro lamenta morte de Haroldo Costa
Nas redes sociais, a escola de samba Salgueiro, lamentou a morte do carnavalesco. Confira um trecho abaixo:
"Nos despedimos de Haroldo Costa, um dos pilares vivos da história do Salgueiro, um salgueirense de alma inteira, daqueles que não apenas passaram pela nossa escola, mas ajudaram a construí-la, registrá-la e eternizá-la".
"Foi memória viva, foi guardião da nossa história, foi voz firme na defesa do samba, do Carnaval e da cultura afro-brasileira. Um homem que entendeu cedo que o samba não podia ser apenas vivido. Precisava ser preservado, estudado, contado e respeitado".
"No Salgueiro, sua presença sempre foi de respeito. Sua palavra sempre foi de autoridade. Sua trajetória sempre foi de amor verdadeiro pela Academia do Samba".
