Stranger Things: Netflix lança trailer da 2ª parte da 5ª temporada

Segunda parte da quinta temporada de Stranger Things será lançada no dia 25 de dezembro / Crédito: COURTESY OF NETFLIX

O trailer oficial da segunda parte da quinta e última temporada de “Stranger Things” foi divulgado pela Netflix na manhã desta segunda-feira, 15. O material dá pistas sobre o que o público acompanhará a partir do dia 25, quando estreia o segundo volume. Na primeira parte, lançada no final de novembro, a série apresentou a incursão dos protagonistas na tentativa de encontrar o vilão Vecna — desaparecido desde o final da quarta temporada — e derrotá-lo de uma vez por todas.

Veja também | Cem Anos de Solidão: Netflix anuncia data de estreia da 2ª parte Em meio a isso, os personagens também enfrentaram o cerco militar posto a Hawkins, no qual seus habitantes ficaram sob quarentena. Nesse cenário, Onze precisou se esconder novamente. A segunda parte estreia às 22 horas do dia 25. O episódio final será liberado no dia 31, no mesmo horário. Stranger Things: o que aconteceu no Volume 1 Conforme o aniversário do desaparecimento de Will Byers se aproximava, uma ameaça familiar voltava à tona. Os pais de Nancy e Mike Wheeler foram atacados pelo monstro Demorgogon. Holly, filha mais nova dos Wheeler, foi sequestrada pelo Vecna.

Onze entrou no Mundo Invertido em busca da irmã de Mike e encontrou Hopper, que havia ficado preso no local após uma missão mal-sucedida. Enquanto isso, Nancy e Mike também vão atrás de pistas para resgatá-la. Leia também | Os streamings são a nova TV para a publicidade? Saiba mais Presa na mente de Vecna, Holly acha Max, e juntas orquestram um plano para fugir do vilão. Os outros protagonistas também tentam proteger as crianças que estão prestes a serem sequestradas por Vecna. No final da primeira parte, o público descobre que Will também tem poderes.