Taylor Swift distribuiu 1 bilhão em bônus a funcionários de turnê

Taylor Swift distribuiu 1 bilhão em bônus a funcionários de turnêA distribuição dos bônus cedido por Taylor Swift foi registrada no novo documentário "The End of an Era", que estreou nesta sexta-feira, 12, no Disney+
Com a estreia da série documental "The End of an Era", de Taylor Swift, no Disney+, nesta sexta-feira, 13, uma cena viralizou nas redes sociais.
O momento mostra a reação dos funcionários da cantora ao receberem uma bonificação ao fim de sua turnê, a "The Eras Tour".
De acordo com a revista People, ao longo dos últimos dois anos, Swift distribuiu cerca de US$ 197 milhões (cerca de R$ 1 bilhão) em bônus para todos os profissionais que trabalharam na turnê.
Na lista a cantora contemplou motoristas de caminhão, fornecedores de alimentos e bebidas, técnicos de instrumentos, equipe de merchandising, iluminação e som, produtores e assistentes de produção.
Além de carpinteiros, dançarinos, músicos da banda, seguranças, coreógrafos, profissionais de pirotecnia, montagem de equipamentos, cabelo, maquiagem, figurino, fisioterapeutas e equipe de vídeo.
Emoção da equipe viraliza nas redes
No documentário, é possível ver Taylor reunindo os dançarinos e distribuindo cartas feitas à mão pela cantora, em seguida um dos bailarinos lê a mensagem de agradecimento e fala sobre a bonificação.
Em seguida o filme mostra a equipe abraçada e emocionada com a surpresa. O documentário no entanto não divulgou o valor recebido por cada funcionário
Uma das cenas, por exemplo, mostra uma das dançarinas utilizando uma bombinha de asma após se entusiasmar com a notícia.
Em agosto de 2023, quando a cantora encerrou a primeira etapa da turnê na América do Norte, a People já havia revelado a distribuição de mais de US$ 55 milhões (cerca de R$ 298,6 milhões) em bônus.
No documentário, Taylor explica que, ao final de cada etapa da turnê, ela costumava preparar bonificações individuais para dançarinos, músicos e membros da equipe técnica.
“O dia do bônus é muito importante porque cria um precedente para a 'The Eras Tour'. Se a turnê tem mais lucro, as pessoas que trabalham nela devem receber mais bônus”, afirma.
A Turnê mais lucrativa da história
Totalizando 152 shows realizados ao redor do mundo, a "The Eras Tour" arrecadou US$ 2,07 bilhões (cerca de R$ 10,8 bilhões) em ingressos.
O valor arrecadado torna o evento a turnê mais lucrativa da história, com uma receita bruta mais de duas vezes maior que de qualquer outra turnê já realizada.
De acordo com informações da produtora Taylor Swift Touring, divulgadas pelo The New York Times, 10.168.008 pessoas assistiram à "The Eras Tour".
No documentário, a cantora agradece o esforço da equipe. “É bonito pensar nas vidas para as quais eles vão voltar, na folga que terão, nos filhos que não veem há meses por estarem na estrada. Fazer com que isso valha a pena para eles é muito importante”, comenta a artista.