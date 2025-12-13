Taylor Swift distribuiu 1 bilhão em bônus a funcionários de turnê

Taylor Swift distribuiu 1 bilhão em bônus a funcionários da 'The Eras Tour' / Crédito: CHANDAN KHANNA / AFP

Com a estreia da série documental "The End of an Era", de Taylor Swift, no Disney+, nesta sexta-feira, 13, uma cena viralizou nas redes sociais. O momento mostra a reação dos funcionários da cantora ao receberem uma bonificação ao fim de sua turnê, a "The Eras Tour".

Leia mais|Taylor Swift chora em documentário ao lembrar do assassinato de meninas na Inglaterra De acordo com a revista People, ao longo dos últimos dois anos, Swift distribuiu cerca de US$ 197 milhões (cerca de R$ 1 bilhão) em bônus para todos os profissionais que trabalharam na turnê. Na lista a cantora contemplou motoristas de caminhão, fornecedores de alimentos e bebidas, técnicos de instrumentos, equipe de merchandising, iluminação e som, produtores e assistentes de produção. Além de carpinteiros, dançarinos, músicos da banda, seguranças, coreógrafos, profissionais de pirotecnia, montagem de equipamentos, cabelo, maquiagem, figurino, fisioterapeutas e equipe de vídeo.

Emoção da equipe viraliza nas redes No documentário, é possível ver Taylor reunindo os dançarinos e distribuindo cartas feitas à mão pela cantora, em seguida um dos bailarinos lê a mensagem de agradecimento e fala sobre a bonificação. Em seguida o filme mostra a equipe abraçada e emocionada com a surpresa. O documentário no entanto não divulgou o valor recebido por cada funcionário Uma das cenas, por exemplo, mostra uma das dançarinas utilizando uma bombinha de asma após se entusiasmar com a notícia.

Em agosto de 2023, quando a cantora encerrou a primeira etapa da turnê na América do Norte, a People já havia revelado a distribuição de mais de US$ 55 milhões (cerca de R$ 298,6 milhões) em bônus. No documentário, Taylor explica que, ao final de cada etapa da turnê, ela costumava preparar bonificações individuais para dançarinos, músicos e membros da equipe técnica. “O dia do bônus é muito importante porque cria um precedente para a 'The Eras Tour'. Se a turnê tem mais lucro, as pessoas que trabalham nela devem receber mais bônus”, afirma.