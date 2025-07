Morango do amor: doce vira centro de golpes e furtos; veja como se proteger

Pesquisa por "morango do amor" em redes sociais retorna dezenas de anúncios, inclusive de golpistas / Crédito: Reprodução

O morango do amor, febre nas redes sociais, tem inspirado memes e criado muita curiosidade. No entanto, a sobremesa que viralizou gera também efeitos negativos, como a disparada de preços da fruta no mercado e até mesmo crimes. Nos últimos dias, relatos têm mostrado que, como em qualquer transação online, comprar morangos do amor exige cuidado para evitar prejuízos. Um dos casos aconteceu na quinta-feira, 25, no Rio de Janeiro (RJ). Uma mulher comprou uma dúzia de morangos do amor de um estabelecimento administrado por um primo. A aquisição foi feita com a participação de colegas de trabalho.

Ela solicitou a entrega do produto em um aplicativo de transporte e confirmou com o familiar que o motoqueiro havia recebido a encomenda. No entanto, após isso, o entregador teria cancelado a corrida e não levou os produtos ao destino. Em outros casos, anúncios falsos são criados em redes sociais, oferecendo os morangos do amor. Ao confirmar o pagamento, no entanto, o comprador não recebe o produto. Entre dopamina e likes: o efeito do 'morango do amor' no comportamento Golpistas criam anúncios online de morango do amor Criminosos criam anúncios repetidos para atrair compradores de morango do amor Crédito: Reprodução O POVO pesquisou anúncios de morango do amor nas redes sociais e encontrou diversas ofertas suspeitas. Os golpistas se aproveitam da facilidade de criar publicações em grupos de venda, e usam até mesmo anúncios patrocinados para impulsionar o alcance das fraudes.

Algumas características, no entanto, podem ajudar a diferenciar as ofertas legítimas daquelas criadas por golpistas. Veja abaixo algumas dicas para se proteger. 1. Desconfie de preços irreais Embora os ingredientes do doce não sejam caros, fatores como a alta procura fizeram o valor da unidade subir. Para vendas no varejo, as ofertas mais baratas costumam partir de R$ 8 a R$ 10, em produtos feitos por empreendedores individuais, custando R$ 15 ou mais em confeitarias. Vendas no atacado reduzem o preço, mas demandam a compra de vários produtos. Os anúncios suspeitos encontrados pela reportagem, por sua vez, chegam a apresentar morangos do amor por R$ 5. Um valor maior não é garantia de veracidade, mas preços muito abaixo da média do mercado são um forte indício de que a oferta não é legítima.

Morango do amor: veja receita de como fazer, quem criou, onde comprar e mais 2. Busque informações do vendedor Outro elemento em comum nas ofertas suspeitas é terem sido publicadas por contas recém-criadas. Ao abrir a página do vendedor, há, no máximo, uma foto de perfil, e não existem outras publicações além dos próprios anúncios. O fato de ser um perfil novo não indica necessariamente que o vendedor não existe, especialmente considerando que a própria trend dos morangos do amor surgiu muito recentemente. No entanto, em conjunto com outras características suspeitas, esse pode ser um elemento importante para identificar ofertas criadas por golpistas. 3. Confira as informações do anúncio Anúncios falsos costumam dar informações genéricas, sem detalhamento. Comentários nas publicações, pedindo informações como área de entrega ou horário de atendimento, ficam habitualmente sem resposta.