Morango do amor: fruta dobra de preço no varejo e esgota no atacado da Ceasa Ceará

A febre do morango do amor chegou aos preços praticados no Ceará. De acordo com dados das Centrais de Abastecimento do Estado (Ceasa-CE), o valor da fruta dobrou no varejo, em uma semana, chegando a R$ 100 a caixa com quatro bandejas.

A oferta do produto já acabou nas centrais de Tianguá (Ibiapaba), Barbalha (Cariri) e, no atacado Maracanaú (Região Metropolitana de Fortaleza - RMF), restando apenas as vendas individuais, conforme Odálio Girão, analista de Mercado da Ceasa-CE.