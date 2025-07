Morango do amor: veja memes e curiosidades da trend do momento

Algumas tentativas de repetir a receita de morango do amor geraram risos nas redes sociais ao não darem tão certo. / Crédito: Reprodução / TikTok @arii.amorim @avitoriasantos / Instagram @mariazusse

A releitura criativa da clássica maçã do amor conquistou as redes sociais: o morango do amor, com recheio de brigadeiro e cobertura crocante de açúcar, virou sensação no TikTok e Instagram. O doce, que une o azedinho da fruta ao brigadeiro branco e à calda brilhante, apareceu em vitrines de confeitarias e vídeos de amadores que tentaram, e nem sempre conseguiram, replicar a receita em casa.

Morango do amor: conheça os memes do doce Veja a seguir alguns memes que viralizaram a partir das tentativas de receitas do morango do amor no Instagram e TikTok.

“Morango do amor ou do ódio?”: vídeos da receita viralizam Com toda trend de internet, não faltaram memes. Um dos vídeos mais famosos é da confeiteira Karol Ferreira, que se atrapalhou ao tentar embalar o doce em papel filme. Trend no ChatGPT sobre benção e maldição viraliza; ENTENDA se é seguro e como fazer



“Isso aqui é um morango do amor ou do ódio?”, brincou @elisabete_fernandes, arrancando risos e identificação dos seguidores ao mostrar seu morango preso no fundo da panela ao tentar passar na calda. "Fui tentar fazer o morango do amor e ficou parecendo pedras de vesícula", caçoou @avitoriasantos no TikTok em vídeo que seus morangos do amor ficaram escuros. Veja situações cômicas nas tentativas de reproduzir a receita do morango do amor. Crédito: Reprodução / TikTok @lariicoelho @patriciasoares

Em outro vídeo, uma senhora tenta mastigar o doce e sua dentadura sai grudada à parte crocante do morango do amor. "O morango do amor é tão bom que até tirou um sorriso do rosto dela", brincou @sntxx_s4nd2 em um dos comentários do vídeo. Lari Coelho, em vídeo também no TikTok, grudou sua colher de pau ao fundo da panela no momento de fazer a calda. "Nem o cachorro quis comer esse morango do ódio", colocou ela na legenda. VEJA TAMBÉM | Morango do Amor: tendência da internet ganha espaço em Fortaleza