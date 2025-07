Entre dopamina e likes: o efeito do 'morango do amor' no comportamento

O 'morango do amor' é comercializado em confeitarias de Fortaleza (Foto: Aurelio Alves/O POVO) / Crédito: AURÉLIO ALVES

Um doce simples - com morango, caramelo e brigadeiro - se tornou um fenômeno nacional. O “morango do amor” ganhou espaço nas redes sociais por sua aparência brilhante, pelo som da casquinha crocante e pela explosão de doçura.

Mas, além da combinação de texturas, o que explica esse desejo coletivo envolve o funcionamento do cérebro e a forma como as pessoas se relacionam com tendências e consumo.



É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Segundo a neuropsicóloga Elaine Cristina Sales, fenômenos como esse desencadeiam mecanismos automáticos de prazer e pertencimento. “Esses fenômenos viralizam porque ativam elementos-chave da cognição social: novidade, estética, desejo e pertencimento”, afirma.

Leia Também| Morango do amor: fruta dobra de preço no varejo e esgota no atacado da Ceasa Ceará A estética chamativa, o brilho da cobertura e a lembrança da infância criam identificação imediata e impulsionam o desejo de consumir e compartilhar.

A exposição repetida a esse tipo de conteúdo intensifica a resposta do cérebro. “O cérebro ativa o sistema dopaminérgico, responsável pela motivação e busca de recompensas. O prazer começa na expectativa de consumir, mesmo antes da ação”, explica Elaine.

O excesso de estímulos visuais e sonoros, comum em vídeos curtos das redes sociais, também interfere no controle emocional. “O uso de sons envolventes e estímulos visuais intensos provoca uma superestimulação emocional, diminuindo a capacidade de autorregulação cognitiva”, pontua.

O contraste entre o aspecto chamativo e o sabor doce, segundo o nutricionista, provoca uma resposta sensorial completa: “O apelo visual ativa áreas relacionadas à motivação e prazer. A doçura do açúcar ativa os receptores gustativos, enviando sinais ao cérebro que liberam dopamina”.

Necessidade de pertencimento Além da experiência sensorial, o comportamento de consumo também está relacionado à necessidade de pertencimento. “Compartilhar está ligado à identidade social e ao desejo de ser reconhecido e validado”, aponta a psicóloga Elaine Cristina Sales O doce, nesse contexto, deixa de ser apenas alimento e se torna símbolo. “O alimento se torna um objeto de desejo simbólico. O sabor pode até nem corresponder à expectativa”, afirma.



Vanessa Santos, consultora de Gastronomia do Senac Ceará, explica que a tendência do “morango do amor” reflete um movimento mais amplo da gastronomia atual. “O ‘morango do amor’ pegou carona nessa onda da chamada gastronomia afetiva, aquela que lembra infância, festa popular”, resume. Ela também destaca o poder da imagem para impulsionar vendas. “A crosta brilhante de açúcar, o morango vermelhinho e o crunch na primeira mordida já garantem o sucesso no TikTok e no Instagram”.