Morango do amor: veja receita de como fazer, quem criou, onde comprar e mais

Nas redes sociais, não se fala de outra coisa: o Morango do Amor é a sensação do momento quando o assunto é receita. / Crédito: Reprodução/Instagram @micheleconfeitaria

O Morango do Amor se tornou a nova sensação das redes sociais, especialmente no TikTok, onde vídeos com a receita acumulam milhões de visualizações. Inspirado na tradicional Maçã do Amor, ícone das festas juninas, o doce ganhou a versão com um toque brasileiro: o brigadeiro de leite em pó.

A novidade rapidamente ultrapassou as telas dos celulares e passou a fazer parte do cardápio de diversas confeitarias, que viram a demanda disparar. Embora sua origem específica não seja documentada, tudo indica que a ideia nasceu da vontade de adaptar o clássico das festas juninas, a maçã do amor, para uma fruta menor, mais prática e igualmente deliciosa.



Como fazer Morango do Amor em casa A receita do Morango do Amor pode parecer simples à primeira vista, mas exige atenção ao ponto da calda. O segredo para garantir a casquinha crocante e brilhante está no preparo cuidadoso. Internautas ainda comentam que o doce não dura muitos dias na geladeira; afinal, a fruta solta bastante água. Algumas dicas são apresentadas: Selecione os melhores morangos

Deixe esfriar bem o brigadeiro antes de montar

Só introduza a fruta na hora de "banhar" na calda





A seguir, O POVO apresenta um compilado das receitas a partir dos vídeos que viralizaram nas redes sociais: Ingredientes Para o brigadeiro 1 lata de leite condensado



100 g de creme de leite



2 colheres (sopa) de leite em pó



1 colher (sopa) de manteiga Para a montagem De 12 a 15 morangos higienizados e secos



Palitos de madeira (opcional) Para a calda 2 e ½ xícaras (chá) de açúcar



1 e ½ xícara (chá) de água



2 colheres (sopa) de vinagre



Brigadeiro branco Em uma panela, misture leite condensado, creme de leite, leite em pó e manteiga. Cozinhe em fogo baixo, mexendo sempre, até ferver. Continue mexendo por mais oito minutos até atingir ponto de brigadeiro mole. Deixe esfriar em um refratário por pelo menos quatro horas. Montagem dos morangos Lave os morangos e seque bem com papel toalha. Com as mãos levemente untadas, envolva cada um com o brigadeiro, formando uma camada uniforme. Espete cada morango em um palito e leve ao freezer por 30 minutos, até ficarem firmes. Calda crocante Em uma panela, adicione o açúcar, a água, o vinagre e o corante. Misture apenas no início e deixe ferver em fogo baixo por cerca de 20 minutos, sem mexer mais.

Dica para o ponto certo da calda Prepare uma tigela com água e gelo. Após 15 minutos de fervura do açúcar com água, vinagre e corante, pingue uma gota da calda na água gelada. Se ela endurecer e quebrar como vidro, atingiu o ponto ideal (bala dura).