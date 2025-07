Calda do morango do amor: receita ensina truques para cobertura perfeita

Doce viral nas redes, morango do amor encanta com brigadeiro e cobertura crocante. Veja a receita e os segredos da calda perfeita

A combinação, que une o azedinho da fruta com o doce do brigadeiro e o toque caramelizado da cobertura, conquistou o público, como mostrado nas redes sociais , como TikTok e Instagram.

Inspirado na clássica maçã do amor, o doce "morango do amor" ganhou fama por uma proposta criativa: morango inteiro envolto em brigadeiro branco e coberto por uma calda de açúcar vidrada e crocante.

A frustração de muitos internautas em tentar fazer o doce viralizou tanto quanto a própria receita. O apelido " morango do terror " surgiu para descrever os resultados que não deram certo.

A seguir, O POVO apurou os vídeos das redes sociais e uniu algumas dicas dadas pelos internautas para a calda perfeita do morango do amor.

Além do ponto da calda, os vídeos dão outras orientações para garantir um bom resultado na calda:

Os morangos devem estar completamente secos para evitar que a calda escorra ou grude mal.



O brigadeiro precisa estar mais firme que o ponto tradicional de enrolar, para manter a estrutura.



Não mexa a calda enquanto ela cozinha, para não açucarar.

Dica para o ponto certo da calda

A dificuldade do morango do amor existe principalmente na hora de acertar o ponto da calda.

Prepare uma tigela com água e gelo. Após 15 minutos de fervura do açúcar com água, vinagre e corante, pingue uma gota da calda na água gelada. Se ela endurecer e quebrar como vidro, atingiu o ponto ideal (bala dura).