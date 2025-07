"Marmita gourmet" feita por chefs em Fortaleza: como funciona? Vale o custo benefício?

O POVO conversou com nutricionista e usuários do serviço para entender como funciona. Confira relatos de quem usa e avalie se o custo-benefício compensa no seu dia a dia.

A "marmita gourmet" representa uma evolução do modelo tradicional de comida pronta . Essas refeições são elaboradas por chefs com foco em ingredientes selecionados, preparo cuidadoso e uma apresentação que lembra pratos servidos em restaurantes.

Em Fortaleza, o modelo funciona a partir de planos semanais ou mensais, com entrega programada. O cliente pode escolher entre pratos com carne vermelha, frango, peixes, massas ou opções vegetarianas.

As refeições são preparadas, resfriadas ou congeladas, embaladas com segurança e entregues direto na casa ou trabalho do cliente, geralmente em kits com porções variadas.

Em alguns casos, é possível montar o próprio cardápio, mas kits prontos costumam ter melhor custo-benefício.