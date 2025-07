Morango do amor tem receitas com maracujá, chocolate e até pistache; saiba como fazer

Sucesso nas redes sociais, o Morango do Amor virou tendência e ganha novos sabores para todos os gostos. Veja receitas com maracujá, chocolate e pistache e dicas para a calda

Inspirado na clássica maçã do amor, o Morango do Amor conquistou o público ao adicionar um toque bem brasileiro: o recheio de brigadeiro, especialmente o de leite em pó.

A seguir, O POVO apresenta versões que estão em alta nas redes, com recheios que vão do azedinho ao mais cremoso e sofisticado.

As receitas mantêm a técnica tradicional, mas inovam no sabor do recheio. Confira abaixo como preparar cada uma dessas versões em casa — todas elas com a clássica calda crocante por cima.

Receitas de morango do amor de outros sabores

Morango do Amor com brigadeiro de maracujá

Veja a receita do já conhecido morango do amor com a substituição do brigadeiro branco para o delicioso e azedinho de maracujá. Crédito: Reprodução / TikTok @receitas_paratodos @anandavasconcelos

O azedinho do maracujá equilibra a doçura do caramelo, tornando o doce mais refrescante e leve. Ideal para quem busca algo mais tropical.