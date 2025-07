Câncer, tratamento experimental e cirurgias: a história de Preta Gil

A morte de Preta Gil no domingo, 20, ocorreu em decorrência de um câncer no intestino, diagnosticado em janeiro de 2023. Durante dois anos lutando contra a doença, a cantora e empresária passou por oscilações na saúde, recebeu apoio de amigos e familiares e chegou a fazer algumas apresentações no Carnaval, em especiais da televisão e também ao lado do pai, Gilberto Gil .

Preta Gil revelou ao público o diagnóstico da doença por meio de um post nas redes sociais no dia 10 de janeiro de 2023. Na ocasião, a cantora afirmou ter sido diagnosticada com um tumor maligno chamado adenocarcinoma . Em março do mesmo ano, durante as sessões de quimioterapia , ela sofreu uma infecção bacteriana conhecida clinicamente como sepse.

"Sim, ainda estou em estado de choque e extremamente abalada. Sim, eu faço um trabalho diário com terapeutas, psiquiatra, psicanálise, família, amigos e espiritualidade pra superar tudo isso que estou passando junto com um tratamento oncológico, mas tem horas que eu não consigo", escreveu.

O caso extraconjugal de Rodrigo Godoy ocorreu com uma pessoa próxima a Preta Gil. O então esposo e a estilista Ingrid Lima tinham um envolvimento desde 2022, que só foi descoberto no período em que ela estava internada na UTI, lidando com o quadro de sepse.

Um ano depois da cirurgia , Preta Gil revelou o retorno do câncer em outras partes do corpo, com quatro novos focos. Ela dividiu a informação um dia depois de dar entrada no hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Ainda em agosto de 2024, ela lançou sua autobiografia “ Preta Gil - Os primeiros 50 ”, na qual conta toda a sua história, do início da carreira à luta contra o câncer.

No dia 11 de dezembro, ela publicou um vídeo comemorando o fim do tratamento contra o câncer: “Meu tratamento oncológico finaliza após uma cirurgia de reconstrução do meu trato intestinal e reversão da ileostomia!”. No vídeo, ela falou que ficaria sob cuidados médicos por cinco anos, em processo de reabilitação.

Em setembro de 2024, a empresária revelou ao programa Fantástico que havia amputado o reto para tratar o câncer colorretal. “Tudo nessa doença é um grande tabu. Eu amputei o reto e eu não posso ter vergonha porque é a minha realidade”, afirmou.

Nova cirurgia de Preta Gil

Em novembro, Preta Gil passou por uma cirurgia de emergência após sentir dores fortes na pélvis e no rim. A operação foi feita a fim de evitar obstruções do fluxo urinário. Depois do procedimento, ainda em novembro, Preta Gil compartilhou stories em Nova York, onde foi buscar tratamentos alternativos contra a doença depois da cirurgia.

No dia 19 de dezembro, a cantora passou por uma nova cirurgia para a retirada dos tumores em quatro lugares diferentes do corpo. Em janeiro de 2025, depois da operação de 21 horas de duração e ainda internada, a cantora contou aos seguidores que estava usando uma bolsa definitiva de colostomia. “Dessa vez vou ficar para sempre com essa bolsinha e sou muito grata a ela por isso. Estou me acostumando”, afirmou. Em fevereiro, Preta Gil recebeu alta.

Despedida do Carnaval e banho de mar



Conhecida pela criação do “Bloco da Preta” e por ter sido rainha de Bateria da Mangueira, a cantora curtiu o Carnaval de Salvador 2025. Ela recebeu homenagens de artistas como Ivete Sangalo, Márcio Vitor, da banda Psirico, e Ludmilla. Na Quarta-feira de Cinzas, após receber autorização médica, Preta Gil compartilhou um vídeo tomando banho de mar pela primeira vez em meses, na Baía de Todos-os-Santos, acompanhada da irmã Bela Gil, da neta e de alguns amigos.

LEIA TAMBÉM | Preta Gil recebe prêmio por contribuição à cultura brasileira

Março de 2025, pós-carnaval



Três dias depois do mergulho, ela foi internada com infecção urinária em um hospital de Salvador, onde ficou por seis dias. Na véspera do show de estreia da turnê de despedida de Gilberto Gil dos palcos, ela recebeu alta médica e marcou presença no camarote do espetáculo. "Esse show é para mim. É para todos nós. Mas é especialmente para minha filha Preta", disse Gil no palco.

Leia também | Gilberto Gil cancela shows para acompanhar tratamento da filha

A última aparição da cantora na televisão ocorreu no mês de março deste ano. No programa Domingão do Huck, Preta Gil cantou "Brasil", música de Cazuza que também já foi gravada por Gal Costa, madrinha de Preta. No programa, também estavam Carolina Dieckmann e Alice Wegmann, amigas da empresária.

"Eu agora entro numa fase difícil, complicada, porque aqui no Brasil a gente já fez tudo o que podia. Então agora as minhas chances de cura estão fora do Brasil. É para lá que eu vou.", disse ela na ocasião.

Último show de Preta Gil

A cantora voltou a ser internada em abril de 2025 para, segundo a assessoria, fazer exames e receber medicações. No dia 16 do mesmo mês, ela recebeu alta médica. Foi também em abril, no dia 26, que Preta Gil subiu aos palcos pela última vez.

Gilberto Gil e Preta realizaram uma última apresentação juntos durante a turnê de despedida "Tempo Rei" Crédito: Reprodução/Ale Frata

A cantora fez aparição surpresa durante show da turnê de despedida “Tempo Rei”, no Allianz Parque, em São Paulo. Emocionados, Gilberto Gil e a filha cantaram “Drão”, composição em homenagem à mãe de Preta, Sandra Gadelha.

Busca da cura no exterior

Em maio, ela passou por mais uma internação. Dias depois, Gilberto Gil comemorou seu retorno para casa com uma foto ao lado da filha e de Flora Gil, esposa do cantor. Ainda em maio, Preta Gil foi para os Estados Unidos, conforme havia anunciado meses antes, para passar por tratamentos experimentais.

Prestes a voltar para o Brasil, no domingo, 20, Preta Gil passou mal e não resistiu. Gilberto Gil publicou um comunicado informando que a família está “cuidando dos procedimentos para sua repatriação ao Brasil”.

De acordo com apuração da coluna Fábia Oliveira, do Metrópoles, os últimos desejos da cantora era que seu corpo fosse velado no Rio de Janeiro e enterrado na Bahia. Os detalhes sobre as cerimônias de despedida ainda não foram informados.

Leia mais Entre brigas e músicas, nova série da família Gil acompanha turnê