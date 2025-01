Preta Gil coloca bolsa de colostomia definitiva após cirurgia

Preta Gil faz vídeo para atualizar fãs e explicar processo de reabilitação / Crédito: Reprodução Instagram @pretagil

Preta Gil surgiu em um vídeo compartilhado nas redes sociais neste domingo, 26, atualizando seus seguidores sobre o estado de saúde dela. A cantora estava há 15 dias sem aparecer no Instagram e explicou que o afastamento era para focar na reabilitação após uma cirurgia de retirada de tumores. A artista revelou que passará a usar definitivamente uma bolsa de colostomia. O dispositivo é um coletor de gases e fezes quando o intestino não está funcionando corretamente.

"Não tinha ideia que essa cirurgia fosse ser tão difícil. Os médicos falaram, mas a gente nunca acredita, né? Como eu já tinha feito uma (cirurgia) no ano passado, eu me baseei nela e essa está sendo completamente diferente", disse no início do vídeo.

Ela conta ser um desafio "muito maior" e que precisou ficar afastada das redes sociais para se concentrar em si, "em ficar boa e poder sair" da unidade de saúde o "mais breve possível". "Estou no hospital, no Sírio-Libanês. Estou me reabilitando. Estou bem. Estou me alimentando bem, estou andando, estou me exercitando, estou melhorando cada dia mais", relatou.