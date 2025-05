Preta Gil recebe prêmio por contribuição à cultura brasileira

Cantora Preta Gil foi homenageada com a medalha de Ordem do Mérito Cultural; Gilberto Gil recebeu o prêmio representando a filha

A cantora Preta Gil e outros artistas brasileiros foram homenageados com a Ordem do Mérito Cultural, prêmio do Ministério da Cultura que busca valorizar e celebrar cidadãos que realizaram “relevantes contribuições” para o desenvolvimento e promoção da cultura brasileira.

A cerimônia ocorreu na noite de terça-feira, 20, no Palácio Gustavo Capanema, no Rio de Janeiro, onde o presidente Lula realizou a entrega do prêmio a 111 pessoas e 14 instituições, desde artistas e produtores da cultura.