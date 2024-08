Preta Gil retoma tratamento contra câncer: ‘Já já estou de volta’

“Estou bem e sendo acompanhada pelas equipes do Prof. Dr. Roberto Kalil Filho, Dra. Roberta Saretta, Dra. Fernanda Cunha Capareli e Dr. Frederico José Ribeiro Teixeira Junior. Conto com a boa energia, orações e vibrações de todos para seguir confiante”, anunciou .

A cantora Preta Gil comunicou nesta quinta-feira, 22, que irá retornar com o tratamento contra o câncer . Em publicação nas redes sociais, a artista detalha que, após realizar exames de rotina, foi visto a necessidade de “retomar com o tratamento oncológico ”.

Em janeiro de 2023, Preta foi diagnosticada com um câncer no intestino . Em agosto, realizou a cirurgia de retirada do tumor , recebendo alta hospitalar após 28 dias do procedimento.

No mês de setembro, a artista retornou aos palcos pela primeira vez após a remoção do tumor ao lado de Gilberto Gil, seu pai, durante um show da turnê “Nós, a Gente” realizada em São Paulo.

Já em 2024, a mãe de Francisco Gil – músico do grupo Gilsons – fez uma apresentação especial durante o Carnaval, no qual comemorou os 15 anos do Bloco da Preta. No dia 13 de abril, a artista fez show na Praia de Iracema durante as comemorações dos 298 anos de Fortaleza.