Entre brigas e músicas, nova série da família Gil acompanha turnê

"Viajando Com Os Gil" estreia no Amazon Prime Video no dia 30 de junho. Episódios mostram a família do cantor Gilberto Gil em turnê pela Europa

Os fãs do cantor e compositor Gilberto Gil já puderam observar um pouco da dinâmica familiar do artista no reality show "Em Casa Com os Gil" (2022), disponível no Amazon Prime Video. Todos os filhos e netos estão, de alguma forma, envoltos na atmosfera artística e decidiram embarcar juntos na turnê "Nós, A Gente". Os preparativos, bastidores e shows foram registrados na série "Viajando Com os Gil", que estreia no dia 30 de junho na plataforma de streaming.

A ideia de produzir o espetáculo, sugerida pela cantora Preta Gil, logo foi aceita pelos demais como uma maneira de homenagear os 80 anos do considerado imortal pela Academia Brasileira de Letras (ABL). O patriarca, familiares e agregados, então, colocaram as malas na estrada e percorreram mais de 10 países da Europa com espetáculo inédito e histórico.

Veja trailer da série "Viajando Com Os Gil":

Os Gil

O Vida&Arte obteve acesso antecipado aos seis episódios da produção que acompanha os Gil antes mesmo do embarque para o continente europeu. Os dias vão avançando e é até curioso perceber a confirmação do clichê de que a maioria das famílias têm pontos parecidos, ainda que uma delas seja formada por um dos maiores artistas brasileiros. O trailer da série já mostra um confronto entre Gilberto e o neto Bento pouco antes do começo da turnê. O momento abre a "porteira das tretas", como brinca Flora Gil, mas é parte da construção de relações próximas e respeitosas.

A intimidade da família é dividida com o público por meio das lentes do diretor Andrucha Waddington, sem deixar escapar o que os espectadores desejam ver. Se a primeira temporada mostrou eles confinados em casa durante a pandemia da covid-19, a segunda acompanha mais de 20 pessoas explorando novas paisagens. É possível ver o casamento de Maria Gil na Itália, os passeios dos parentes pelas vielas de Roma e até mesmo as memórias do patriarca enquanto visitam Londres, onde o filho Pedro Gil (1970 - 1990) nasceu.

Tem, claro, muitas referências musicais e reflexões profundas sobre a oportunidade de tornar este sonho realidade. Mas também tem brigas, questionamentos sobre assuntos polêmicos e perrengues, a exemplo do extravio de malas durante o trajeto entre Marrocos e Berlim. Não dá para deixar de pontuar as participações especiais como Juliette, Fernanda Paes Leme, Thaynara OG e Xamã, personalidades que se unem à trupe em momentos dos episódios.

“Nós, A Gente”

Em um dos episódios, o intérprete de "Toda Menina Baiana" afirma emocionado que não há nada mais valioso do que poder desfrutar desta reunião. Já o neto Francisco Gil, cantor da banda Gilsons, conta que espera que o projeto "Nós, A Gente" seja longínquo e possa também ser realizado no aniversário de 90 anos do avô. Apesar das dificuldades, o reality transpassa a união mútua dos presentes.

Os bons sentimentos foram reforçados em coletiva de imprensa realizada com Gilberto Gil, Flora Gil, Preta Gil, Nara Gil, Bem Gil, José Gil, João Gil, Francisco Gil, Mariá Pinkusfeld, Lucas Gil, Pedro Gil e Bento Gil. "O público vai ver a grande diversidade de nossa família e o amor pela arte, que faz com que a gente supere todas as adversidades. É uma aula assistí-lo, com todo o seu amor e resiliência. A série é uma aula de como é ser um dos maiores artistas desse País", afirma Preta.

A realidade dos shows também está mais próxima neste ano, já que a turma trouxe a turnê para o Brasil. Depois de passar por Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte, o espetáculo "Nós, A Gente" acontece nos dias 30 de junho e 1º de julho em Salvador. Em clima de comemoração, a Amazon também irá lançar uma nova versão da música "Aquele Abraço" no dia 26 de junho, quando Gilberto Gil completa 81 anos.

