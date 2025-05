Gilberto Gil comemora alta de Preta Gil: 'De volta em casa'

“Preta de volta em casa”, disse o músico, que também acrescentou um emoji de coração à legenda. Em tratamento contra câncer colorretal, diagnosticado em janeiro de 2023, ela havia sido internada no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, para exames de rotina na última semana.

Em publicação em seu perfil no Instagram, o cantor e compositor Gilberto Gil celebrou a alta médica de sua filha, a cantora Preta Gil. No post, ele aparece ao lado da artista, bem como de sua esposa, Flora Gil.

No domingo, 4, publicou em suas redes sociais uma foto com suas amigas, Carolina Dieckmann, Malu Barbosa e Mari Lobo. “Minhas meninas”, escreveu Preta Gil.

Preta Gil: tratamento contra câncer continua

O tratamento contra câncer continua para Preta Gil. Entre 6 e 16 de abril, ela também ficou internada. Em participação recente no programa Domingão com Huck, em 30 de março, ela contou que pretende dar prosseguimento ao tratamento fora do Brasil.

“Eu agora vivo dentro de uma fase difícil, complicada, porque aqui no Brasil a gente já fez tudo o que podia. Então, agora as minhas chances de cura estão fora do Brasil. É para lá que eu vou, para voltar para cá curada”, contou Preta à época.