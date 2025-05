Labubu teve venda suspensa; entenda o porquê da confusão

Labubu, brinquedo colecionável, é um boneco excêntrico que mistura fofura e elementos sombrios / Crédito: Divulgação/Pop Mart

Uma pelúcia com dentes serrilhados, olhos expressivos e corpo colorido se tornou o novo objeto de desejo de fãs ao redor do mundo. O sucesso foi tanto que, no Reino Unido, a fabricante chinesa Pop Mart precisou suspender temporariamente as vendas presenciais do Labubu para evitar tumultos e garantir a segurança dos consumidores. Criado em 2015 pelo artista Kasing Lung, de Hong Kong, o boneco Labubu virou febre nas redes sociais e item de colecionador entre adultos.

LEIA TAMBÉM | O que é um Labubu? Em comunicado divulgado nas redes sociais no dia 19 de maio, a empresa informou que "para garantir a segurança e o conforto de todos, suspenderemos temporariamente todas as vendas em lojas físicas e robotizadas dos brinquedos de pelúcia THE MONSTERS até novo aviso."

O alerta veio após semanas de cenas caóticas nos arredores das lojas da marca. Os fãs acamparam durante a madrugada em frente a shoppings, formaram filas quilométricas e relataram, inclusive, episódios de brigas para garantir um exemplar do Labubu, que normalmente tem estoques esgotados em minutos. Apesar de a Pop Mart negar incidentes de violência, veículos internacionais como a BBC britânica noticiaram confrontos em lojas do Reino Unido. Labubu: um monstrinho de bilhões Os Labubus viralizaram especialmente após começarem a aparecer pendurados em bolsas de celebridades como Rihanna, Marina Ruy Barbosa, Virgínia Fonseca e Maya Massafera. A febre se espalhou das vitrines para o TikTok, onde os vídeos das aglomerações viralizaram.

Segundo a Forbes, a fabricante chinesa já lucrou mais de US$ 2,3 bilhões com os brinquedos. Em mercados internacionais, o preço dos Labubus varia conforme a coleção e o tamanho. Enquanto a coleção “Exciting Macaron” é vendida por US$ 22, a edição especial em parceria com a Coca-Cola chega a custar US$ 40. Já nos Estados Unidos, unidades raras podem alcançar valores de até US$ 300. No Brasil, a Pop Mart ainda não possui atuação oficial e os interessados precisam recorrer a revendedores ou importadoras, o que contribui para a elevação dos preços e aumento da demanda entre colecionadores.