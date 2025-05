Marina Ruy Barbosa aparece loira e surpreende internet; veja

A atriz Marina Ruy Barbosa ousou na mudança de visual. Conhecida por ter um ruivo natural, sua marca desde o início da carreira artística, a carioca agora está loira.

“O início de uma nova era! Não poderia estar mais feliz e confiante em iniciar uma nova fase loira ao lado dessa marca que me proporcionou mudar com inovação e tecnologia”, escreveu a atriz na publicação no Instagram.