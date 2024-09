Linkin Park no Brasil: ingressos esgotam em menos de 30 minutos

A turnê "From Zero World Tour" começou no dia 11 de setembro deste ano. O álbum de mesmo nome trará 11 faixas inéditas: From Zero (Intro), The Emptiness Machine, Cut The Bridge, Heavy Is The Crown, Over Each Other, Casualty, Overflow, Two Faced, Stained, IGYEIH e Good Things Go.

Segundo a assessoria, o Linkin Park começou a se reunir em encontros discretos, com o intuito de restabelecer a conexão criativa. Durante esse período, vários amigos e colaboradores foram convidados a participar das sessões de estúdio, e foi com Armstrong e Brittain que sentiram uma afinidade especial.