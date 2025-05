Conheça o labubu, brinquedo colecionável chega a custar R$5mil

O boneco divide opiniões pelo seu preço e aparência fazendo sucesso no mundo da moda

O Labubu é um boneco excêntrico que mistura a fofura e elementos sombrios, tornando-se objeto de desejo entre celebridades e fãs de cultura pop. Criado por Kasing Lung, de Hong Kong, o boneco apresenta essa dualidade que faz parte da tendência “ugly-cute” (feio-fofo), que vem ganhando espaço no mercado de luxo.

As redes sociais frequentemente criam febres e tendências de moda. Um exemplo recente são os chaveiros que se assemelham a monstrinhos pendurados nas bolsas de celebridades. Com dentes afiados e olhos esbugalhados , o brinquedo em questão é chamado de Labubu.

Os preços do Labubu variam. Como são colecionáveis e vendidos em "blind-boxes" – caixas que não revelam qual personagem será enviado –, o fator surpresa também é um atrativo. Modelos básicos custam a partir de R$ 140, enquanto edições especiais podem facilmente ultrapassar os R$ 1.500. Exemplares raríssimos, vendidos exclusivamente na Ásia ou em parcerias limitadas com marcas luxuosas, chegam a valer mais de R$ 5.000.

Lung, conhecido por combinar o ingênuo e o sombrio, se inspira em contos infantis . Ele criou o personagem como parte da série "The Monster", lançada pela empresa chinesa Pop Mart. Embora nascido em Hong Kong, o designer foi criado nos Países Baixos e traz em suas obras referências do folclore e contos nórdicos que marcaram sua infância.

O boneco começou a fazer fama na internet após a cantora Lisa, integrante do grupo feminino de K-Pop Black Pink, utilizar o monstrinho como chaveiro em sua bolsa. Em seguida surgiram outras celebridades como Dua Lipa e a influenciadora Virginia Fonseca exibindo as pelúcias em imagens nas redes sociais.

A artista exibe as pelúcias em publicações do Instagram Crédito: Reprodução

Labubu x Lafufu: qual a diferença?

Como ocorre com muitos fenômenos da moda, o alto preço não impede o desejo de consumo. O Labubu original é vendido em plataformas como Mercado Livre e Shopee, porém em alguns locais eles são ofertados com um preço bem abaixo do mercado.