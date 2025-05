O que são bebês reborn? Entenda a febre dos bonecos ultra-realistas

African reborn doll wrapped in white / Crédito: Adobe stock

Os bonecos hiper-realistas viraram tendência nas redes sociais e movimentam uma hashtag de “mães” que levam seus reborns para passear e ir ao hospital. Eles buscam reproduzir com fidelidade a aparência e o peso de bebês recém-nascidos. Bonecos ultra-realistas viram tendência na internet Crédito: Adobe stock

Produzidos a partir de kits de vinil recebem dezenas de camadas de tinta, aplicação de veias, manchas, rugas e até implantação de cabelo – quanto mais real mais caro. Nos últimos meses, o fenômeno ganhou as redes sociais, com centenas de publicações marcadas por hashtags como #reborn e #rebornmommy, onde as "mães" exibem rotinas de cuidado – do banho à ida no hospital – como se fossem bebês vivos. Os bebês também são vistos como item de colecionador, virando opção de presente para diferentes faixas etárias. O assunto tomou grande proporção após o Padre Fábio de Melo "adotar" um bebê recém-nascido com síndrome de Down durante viagem à Orlando, nos Estados Unidos. O ato foi em homenagem à sua mãe, Ana Maria de Melo, que faleceu em 2021 por covid-19 e colecionava as bonecas. Bebê reborn imitando recém-nascido Crédito: Adobe stock

Origem e evolução “Reborn” vem do inglês e significa “renascido” a arte remonta uma das origens na Segunda Guerra Mundial (1939 - 1945), período houve escassez de brinquedos, por conta disso, muitas bonecas foram “renascidas” para que as crianças pudessem brincar novamente. Na década de 1990, entusiastas do vinil aperfeiçoaram a técnica nos Estados Unidos, criando uma comunidade global de artistas-rebornies que vendem suas peças em feiras especializadas e plataformas como ebay desde 2002. Os valores podem ir de R$200 a mais de 12 mil. Por que essa febre nas redes sociais? O apelo visual extremo e a teatralidade de simular partos, rotinas de amamentação e passeios geram conteúdos de alto engajamento. Além disso, eventos como “encontros de famílias reborn” em parques metropolitanos reforçam o senso de comunidade e curiosidade em torno do hobby.