Mário Araripe é o cearense mais rico na lista da Forbes; veja fortuna

O empresário cearense Mário Araripe, de 70 anos, é o único do Estado na lista anual de bilionários da revista Forbes , divulgada nesta terça-feira, 1º de abril. Ao todo, sua fortuna chega a US$ 3 bilhões, equivalendo à cerca de R$ 17,1 bilhões na cotação atual.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O fundador da Casa dos Ventos, empresa desenvolvedora de energia renovável, ocupa a 19ª posição no ranking nacional. No ano anterior, estava na 22ª.

Atualmente, existem mais de 3 mil bilionários ao redor do mundo, com um patrimônio combinado de US$ 16,1 trilhões. Quase um terço da lista vem dos Estados Unidos (902).

O mais rico do mundo é o fundador da Tesla, Elon Musk, com patrimônio de US$ 342 bilhões. Na segunda posição, aparece o CEO da Meta, Mark Zuckerberg, com uma fortuna de US$ 216 bilhões. Veja:

Elon Musk: US$ 342 bilhões

Mark Zuckerberg: US$ 216 bilhões

Jeff Bezos: US$ 215 bilhões

Larry Ellison: US$ 192 bilhões

Bernard Arnault e família: US$ 178 bilhões

Warren Buffett: US$ 154 bilhões

Larry Page: US$ 144 bilhões

Sergey Brin: US$ 138 bilhões

Amancio Ortega: US$ 124 bilhões

Steve Ballmer: US$ 118 bilhões

Já o Brasil ocupa a nona posição, com 56 bilionários. Quem lidera é Eduardo Saverin, cofundador do Facebook e possui uma fortuna de mais de US$ 34 bilhões. Em seguida, aparece Vicky Safra (US$ 20,7 bilhões), herdeira de Joseph Safra, criador do Banco Safra.