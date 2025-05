Rihanna confirma terceira gravidez no Met Gala 2025

Rihanna é mãe de RZA Athelston, de três anos, e Riot Rose, de um ano e meio e revelou nova gravidez horas antes do Met Gala 2025 / Crédito: Instagram / Rihanna

A cantora e empresária Rihanna confirmou, nesta segunda-feira, 5, que está grávida do terceiro filho com o rapper A$AP Rocky. A revelação aconteceu horas antes do início do Met Gala 2025, em Nova York, quando a artista foi flagrada por fotógrafos com a barriga à mostra em um look cinza justo. Vestindo um conjunto de blusa e saia coladas ao corpo, salto alto e echarpe de pele, a cantora foi vista entrando no Hotel Carlyle, tradicional ponto de encontro de celebridades antes do baile. A assessoria de Rihanna confirmou a gestação logo após a aparição.