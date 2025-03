Fortaleza tem cesta básica mais cara do Norte e Nordeste em fevereiro, a R$ 710,66

Café teve a maior alta de preços da cesta básica. Produto é encontro mais caro nas prateleiras dos supermercados de Fortaleza. / Crédito: Lorena Louise/Especial para O POVO

O preço da cesta básica de Fortaleza é o maior entre as capitais do Norte e Nordeste pesquisadas em fevereiro, no valor de R$ 710,66, com alta mensal de 1,46%. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Já o crescimento anual do preço da cesta básica na cidade cearense é o mais elevado do Brasil, com avanço de 13,22%. Somente neste ano, houve aumento de 5,48% no valor.

Os dados são da Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos realizada pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) em 17 capitais brasileiras.

O supervisor técnico do Dieese, Reginaldo Aguiar, pontuou que o valor da cesta básica em Fortaleza é comumente o mais caro do Nordeste. E a região contou no geral com algumas das maiores variações mensais nos preços: “Fortaleza teve (alta de) 1,46%; Natal, 2,28%; João Pessoa, 2,55%; Recife teve a maior variação, com 4,44%; e Aracaju, 1,58%”. Café é “vilão” dos preços da cesta básica Dos 12 produtos de alimentação básica pesquisados na cesta de fevereiro, a maior alta de preços mensal foi no café (7,46%), cujo valor ficou em R$ 18,58 por 300 gramas (g).