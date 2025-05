O tigrinho fofinho de Virgínia Fonseca rugiu na CPI das Bets

Se você não estava na Lua ou em um retiro espiritual na terça-feira, 13, com certeza o que mais apareceu no seu feed foi o depoimento da influenciadora Virgínia Fonseca na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das bets. Independente de ser seguidor ou não da empresária, recortes do depoimento diante dos senadores em Brasília não paravam de surgir - com análises que iam desde sua postura até suas piadas.

Logo na primeira imagem, algo me chamou a atenção. Não sou seguidora da figura, mas tenho uma leve ideia do tipo de conteúdo que a influenciadora posta nas redes sociais. Com certeza, a Virgínia que estava ali no Senado não era, esteticamente, a mesma vista no cotidiano da internet. Por quê?