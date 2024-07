Hugh Jackman, o Wolverine, ganha filtro de barro no Brasil

A criadora de conteúdo entregou o filtro de barro na segunda-feira, 15, em um evento voltado para os fãs de “Deadpool & Wolverine” , na Cidade das Artes, localizado na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

Hugh Jackman, o Wolverine, agradece filtro de barro recebido no Brasil Crédito: Reprodução/Instagram/@thehughjackman

Na publicação feita no Story do Instagram, o ator agradeceu a brasileira e o perfil Marvel Brasil pelo presente. “Obrigado, Samanta e Marvel Brasil”, escreveu na legenda.

Samanta Alves afirmou estar em choque com o agradecimento nas redes sociais do intérprete de Wolverine, um dos principais personagens do universo "X-Men".

Em solos brasileiros, Ryan Reynolds, ator que faz o Deadpool; Hugh Jackman, o Wolwerine; Emma Corrin, intérprete da vilã Cassandra Nova; e o diretor Shawn Levy tiveram em seu roteiro de viagem o Maracanã.

No campo do estádio carioca, os atores e o diretor de "Deadpool & Wolverine" foram recepcionados pelos jogadores do Flamengo Pedro e David Luiz.

Além disso, passeios ao ar livre, como pedalar no calçadão de Copabana, fizeram parte da rotina do elenco durante a passagem pelo Rio de Janeiro.