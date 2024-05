Deadpool & Wolverine ganha trailer; veja o que se sabe sobre o filme

Hugh Jackman retorna como Wolverine Crédito: Reprodução/Marvel Studios

"Deadpool & Wolverine" ganhou um novo teaser neste domingo, 21, que relembra a trajetória de Hugh Jackman como Wolverine nos cinemas. Trailer inédito é divulgado nesta segunda-feira, 22 de abril (confira abaixo). Com estreia marcada para o dia 26 de julho, o filme tem a missão de revitalizar o interesse do público na Saga do Multiverso e no universo cinematográfico da Marvel. Confira a seguir tudo que se sabe sobre o filme até agora. Deadpool & Wolverine: filme substituirá Deadpool 3?

A produção é o terceiro filme do personagem Deadpool e o primeiro no universo compartilhado da Marvel, após a compra da Fox pela Disney. No entanto, ela não é necessariamente uma continuação dos anteriores, segundo o diretor.

"É um filme de Deadpool, mas não é Deadpool 3. É Deadpool & Wolverine, e ele é único e especial por causa disso", declarou Shawn Levy em entrevista ao Collider. Além dos retornos de Ryan Reynolds e Hugh Jackman, o longa já confirmou nomes como Emma Corrin, Morena Baccarin, Jennifer Garner e Rob Delaney no elenco. LEIA TAMBÉM | Atriz brasileira Morena Baccarin é confirmada em ‘Deadpool & Wolverine’

Deadpool & Wolverine: prévia referencia cena pós-crédito A principal novidade do filme é o retorno de Hugh Jackman como Wolverine após “Logan”, filme de 2017. A nova prévia fez uma referência a cena pós-créditos de Deadpool 2 (2018), que "previu" a volta de Jackman como o mutante. Por meio do X (antigo Twitter), o ator Ryan Reynolds relembrou a cena pós-créditos de Deadpool 2. "Demorou sete anos e muita mendicância, mas meus sonhos da cena pós-créditos de Deadpool 2 finalmente se tornaram realidade”, escreveu. LEIA TAMBÉM | Spider-Man 2 traz sequência divertida com 2 heróis e novos vilões Deadpool & Wolverine: X-23 será interpretada por outra atriz

Desde o anúncio do retorno de Hugh Jackman como Wolverine, a expectativa para aparição de novos X-Men no filme é alta pelos fãs. Anteriormente foi revelado que o filme contará com a participação da X-23. A atriz Natalia Tena deverá interpretar uma variante adulta da X-23 no filme para contrastar com Dafne Keen. Deadpool & Wolverine: novo uniforme de Hugh Jackman

Uma nova arte divulgada do filme deu mais detalhes do uniforme amarelo do mutante que será usado por Hugh Jackman no longa. Essa é a primeira vez que Wolverine usará o uniforme clássico nas telonas.