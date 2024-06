Divertida Mente 2: personagens, classificação, dublagem, duração e mais

No novo filme da Pixar, Riley está crescida e precisa encarar agora a temida fase da adolescência com novas emoções. Veja a seguir tudo sobre o lançamento

"Divertida Mente 2" é um filme do gênero animação e possui classificação indicativa livre. Apesar disso, o que a Pixar costuma trazer em filmes como este é alguns conceitos e percepções atingem com mais força um público mais velho, mesmo com uma animação lúdica e linguagem simples.

Divertida Mente 2 tem cena pós-crédito?

Os filmes da Pixar não costumam ter cenas após os créditos. No entanto, o lançamento surpreende os espectadores com uma cena extra divertida mostrando um pouco sobre o que passa na mente da protagonista quando a história acaba.

Divertida Mente tem curta-metragem?

Logo após a estreia de "Divertida Mente", foi lançado o curta-metragem chamado "O Primeiro Encontro de Riley". A animação se passa logo após os eventos mostrados no longa e explora as emoções envolvidas no primeiro encontro de da jovem com um menino.