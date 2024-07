Ryan Reynolds e Hugh Jackman vêm ao Brasil para estreia da Marvel

O Brasil é o novo destino da turnê de lançamento do filme "Deadpool & Wolverine". A Marvel confirmou que os atores Ryan Reynolds, Hugh Jackman e Emma Corin vão estar no País para divulgar a nova produção.

Em publicação compartilhada nas redes sociais nesta quinta-feira, 4, os personagens de Reynolds e Jackman aparecem em um pôster com o título "Deadpool & Wolverine em Rolê no RJ". O cartaz traz ilustrações simbólicas do Rio de Janeiro, a exemplo do Cristo Redentor.