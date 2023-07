Jennifer Garner retorna com Elektra em ‘Deadpool 3’, diz site

A atriz Jennifer Garner irá reaparecer como Elektra, seu papel que marcou os anos 2000, no terceiro filme de “Deadpool”. A informação foi confirmada pelo The Hollywood Reporter, site de entretenimento e variedades, nesta sexta-feira, 7.

De acordo com o portal, a atriz de 51 anos de idade irá retornar de um período de quase 20 anos de pausa para interpretar novamente Elektra, a assassina de aluguel vivida por ela em “Demolidor”, longa-metragem de 2003 protagonizado por Ben Affleck.

Com direção de Shawn Levy, “Deadpool 3” deverá adentrar no multiverso, “é possível que outros personagens dos filmes da Marvel e feitos pela Fox possam aparecer”, conforme adianta o portal estadunidense.

A participação de Hugh Jackman como Wolverine, da franquia de “X-Men”, foi confirmada em setembro do ano passado. Estrelado por Ryan Reynolds, as gravações do longa-metragem já iniciaram e a previsão de lançamento do filme nos cinemas mundiais é para o dia 3 de maio de 2024.



