Taylor Swift em 'Deadpool 3’? Ator fala sobre boatos com cantora

Os fãs de “Deadpool” podem aguardar mais surpresas até o lançamento do novo filme do anti-herói. Após a confirmação da participação de Elektra e Wolverine, personagens conhecidos pelo público, boatos de novos nomes no filme vem surgindo com frequência.

O rumor mais recente foi a participação de Taylor Swift no filme protagonizado por Ryan Reynolds. Casado com uma das amigas da cantora, a também atriz Blake Lively, o ator afirmou que não irá “mentir, mas omitir”, sobre a presença de Swift no longa-metragem.

Em entrevista ao canal do Youtube Fandango, publicada nesta segunda-feira, 20, Ryan não chegou a negar a adição de nomes famosos no elenco de “Deadpool & Wolverine”.