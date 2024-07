Jogadores do Flamengo se unem a atores da Marvel no Maracanã

Ação com o Rubro-Negro é para promover a estreia do filme Deadpool & Wolverine, no dia 25 de julho, nos cinemas brasileiros

O Maracanã serviu de palco para uma ‘partida’ envolvendo Flamengo e Marvel nesta segunda-feira (15). Acostumados com o gramado do Templo Sagrado, Pedro e David Luiz bateram bola com astros do filme Deadpool & Wolverine para promover o lançamento do filme.

Os astros Ryan Reynolds, Hugh Jackman, Emma Corin foram recebidos com a frase “Welcome to Maracanã (bem-vindo ao Maracanã)” nos telões. A ação promoveu o encontro entre os atores e os jogadores do Flamengo, mas é claro que rolou ‘uma bolinha’. O diretor do filme, Shawn Levy, também esteve presente na promoção do filme.

AÇÃO NO MARACANÃ

A ação entre Flamengo e o filme Deadpool & Wolverine realizou um dos sonhos de Ryan Reynolds. Fanático por futebol, o ator, que também é proprietário do Wrexham, time do norte do País de Gales, sempre quis conhecer o estádio histórico.