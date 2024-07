Bridgerton: Netflix anuncia protagonista da quarta temporada

Entre “baile funk” com MC Carol no Theatro Municipal do Rio e passeio por Copacabana, a dupla também concedeu entrevistas a veículos de imprensa do Brasil.

De acordo com o serviço de streaming, em comunicado à imprensa, "no momento, não há detalhes disponíveis sobre início de produção ou elenco".

Realizada no hotel Copacabana Palace, a mesa-redonda reuniu diferentes jornais brasileiros, entre eles O POVO. Astros de uma das séries mais famosas da Netflix, Nicola e Luke responderam a perguntas sobre a produção e sobre seus personagens - incluindo a relação entre Colin Bridgerton e Penelope Featherington observada na nova temporada.

os atores compareceram ao “Baile Funk Bridgerton”, evento de lançamento da nova temporada de “Bridgerton”. O Vida&Arte acompanhou de perto a festa, que reuniu celebridades como Camila Queiroz e Carla Diaz, influenciadores, como a cearense Isabelle Abreu, e fãs da série da Netflix.

Confira a entrevista com Luke Newton e Nicola Coughlan, atores de 'Bridgerton':

O POVO - Nas duas primeiras temporadas, tivemos como histórias principais casais que não se conheciam. Além disso, casais que no início não se gostavam, e acabaram virando uma espécie de “inimigos para amantes”. Nesta temporada, não: Penelope e Colin já se conheciam e já se gostavam, pelo menos como amigos. O que essa nova dinâmica traz para a série?

Nicola Coughlan - Amo isso, porque também significa que podemos saltar para a história. Nós não precisamos esperar e explicar quem os personagens são, porque o público já sabe. Ter esse desenvolvimento dos personagens por dois anos é brilhante, porque você conhece essa pessoa e sente algo mais real. Como atores, ter esse nível de conhecimento e de conforto um do outro é maravilhoso, porque tínhamos confiança. Há muita vulnerabilidade nesta temporada, não apenas com as cenas românticas, mas com as de comédia também. Você tem que gostar e realmente confiar no seu parceiro de cena. Com comédia, você se arrisca, e se você não tiver um parceiro “aberto” nisso vai impedir o que você quer fazer, mas o fato de que podíamos tentar coisas juntos e fazer o outro rir era ótimo.

Luke Newton - Parece tão apropriado para a história de amor deles. O público tem uma incrível experiência de jornada com eles. Sinto que tinha que ser assim. Se trocássemos as ordens dos livros e a terceira temporada fosse a primeira, não teria feito sentido, porque você precisava ver estes personagens evoluindo, crescendo, se encontrando e não se encontrando e todas as complicações que vêm disso… Acho que significa que a recompensa é ainda melhor, porque as pessoas vão pensar: “Nossa, estávamos esperando por isso”. Acho interessante que a cada temporada uma história de amor diferente vem à tona. É empolgante.