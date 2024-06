Marcelo Serrado fala sobre crises de pânico em viagem: 'Vencedor'

Em entrevista ao Fantástico, Marcelo Serrado falou sobre crises de pânico durante viagem Crédito: Reprodução/TV Globo

Em entrevista ao Fantástico, o ator Marcelo Serrado falou sobre as crises de pânico que vivenciou durante sua viagem aos Estados Unidos. O relato dos episódios havia sido compartilhado anteriormente nas redes sociais. O artista voou do Brasil para Orlando, em Miami, para uma viagem de férias com a família. Ao desembarcar, ele gravou um vídeo contando que “quando a porta do avião fechou”, ele começou a sentir algo. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine “Entrei no voo daqui pra Orlando. Quando a porta fechou... Eu já senti um negócio. Medo. Mas não era um medo de avião. Era um medo de eu surtar”, lembrou. “Você começa a fazer a projeção do futuro, né? Daqui a pouco eu vou me ver ali, deitado ali no chão. Eles vão ter que desviar o avião".