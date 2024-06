Céline Dion diz que cantar com Síndrome é como "ser estrangulada"

O diagnóstico da rara doença neurológica foi revelado em 2022 por meio de um vídeo publicado na rede social Instagram. A prévia da entrevista com a apresentadora Hoda Kotb foi ao ar na edição de sexta-feira, 7. O programa será exibido completo na terça-feira, 11 de junho.

Diagnosticada com a Síndrome de Pessoa Rígida (SPR) , a cantora, atriz e compositora canadense Céline Dion, em entrevista ao programa "Today Show", da rede NBC News, revelou que ao tentar cantar se sente como se estivesse sendo estrangulada por alguém.

De acordo com a cantora, os espasmos causados pela síndrome podem ficar tão intensos que causam danos físicos dolorosos e a impedem de mudar de tom e controlar sua voz enquanto canta.

A voz de “My Heart Will Go On” explicou que começou a sentir os efeitos da Síndrome da Pessoa Rígida na garganta, mas que os sintomas logo se espalharam pelo corpo. A doença neurológica autoimune rara afeta o sistema nervoso central, sendo a medula espinhal e o cérebro os mais afetados, causando assim, espasmos musculares, que atingiram Céline tão forte que ela chegou a quebrar costelas.



“Isso começou aqui [aponta para a garganta], mas também pode ser no abdômen, pode ser na coluna, pode ser nas costelas”, desabafou.

A compositora canadense fez poucas aparições públicas desde que o diagnóstico foi revelado. Ela anunciou recentemente a produção de um documentário sobre a vida dela, chamado “I Am: Céline Dion”, que em tradução é “Eu Sou: Céline Dion”, dirigido por Irene Taylor. A estreia está prevista para o dia 25 de junho no Prime Video.