Paul Mescal e Barry Keoghan devem interpretar os Beatles em filmes

Atores de filmes premiados internacionalmente vão interpretar os Beatles no cinema; membros da banda britânica vão ganhar filmes individuais

Com filmagens previstas para iniciar em 2026, os atores Paul Mescal, Harris Dickinson, Barry Keoghan e Charlie Rowe estão cotados para viverem os artistas.

Com direção de Sam Mendes, o quarteto de músicos britânico irá ganhar filmes individuais focados na vida e trajetória de cada membro da banda que marcou o rock mundial.

Primeira vez que as famílias dos músicos cedem os direitos para uma adaptação da história ao cinema, os filmes vão abordar as histórias pessoais de cada membro dos Beatles .

A novidade foi anunciada pelo site The Music, porém a escalação que circula na imprensa estadunidense ainda não foi confirmada .

Explorando a perspectiva dos quatro individualmente, as produções vão utilizar as músicas do grupo que marcou gerações e são sucesso até os dias atuais.

Atores de filmes premiados vão interpretar membros do The Beatles no cinema

Nos longa-metragens, Paul Mescal irá interpretar Paul McCartney. O ator irlandês se destacou internacionalmente na série “Normal People” (2020) e com o filme “Aftersun” (2022). Charlie Rowe, de “Rocketman” (2019), fará o papel do guitarrista George Harrison.

Outro nome irlandês de destaque é o ator Barry Keoghan, conhecido por “Saltburn” (2023) e “Os Banshees de Inisherin” (2022), que será Ringo Starr.

Já John Lennon será interpretado por Harris Dickinson, de “Garra de Ferro” (2023) e “Triângulo da Tristeza” (2022).