Cauã Reymond: ator denuncia envenenamento de seus cachorros

Um dos pets morreu neste sábado, 8, após anúncio do ator de que os animais foram envenenados em sua casa no Rio de Janeiro; entenda

O ator Cauã Reymond anunciou neste sábado, 8, a morte de um de seus dois cachorros, Romeu. No dia anterior, o tutor já havia usado as redes sociais para denunciar o envenenamento dos animais em sua casa no Rio de Janeiro.

“Acabei de chegar do trabalho, fui chamado mais cedo. Envenenaram meus dois cachorros, um está à beira da morte, outro também está muito mal”, relatou Reymond na sexta-feira, 7.

O artista informou sobre um possível “envenenamento de carne com chumbinho” e pediu que os seguidores torcessem pela recuperação dos pets, mas publicou uma gravação ao lado de Romeu um dia depois, com mensagem de despedida.