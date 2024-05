Murilo Benício deixa elenco de próxima novela das nove da Globo

Murilo Benício não está mais no elenco da próxima novela das nove da Rede Globo, intitulada "Mania de Você". Ele estava escalado para ser o grande vilão da nova trama de João Emanuel Carneiro, mas, de acordo com informações do site F5 (Folha de S. Paulo), não houve acordo com as datas de gravação da produção.

Ainda de acordo com o veículo, o diretor artístico do folhetim, Carlos Araújo, está na busca de um substituto e um novo ator já foi convidado para ocupar a vaga. Com as gravações iniciando semana que vem, a direção está tentando organizar a chegada do novo intérprete do vilão rápido.

