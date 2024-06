Fim do RPM: Paulo Ricardo vence processo contra Fernando Deluqui

Após separação dos músicos originais, RPM passa um por processo judiciário pelos direitos autorais da banda Crédito: Reprodução / Redes Sociais @rpmoficial

Recentemente, a Justiça de São Paulo atendeu aos pedidos judiciais do ex-vocalista da banda RPM, Paulo Ricardo, para impossibilitar o guitarrista Fernando Deluqui de utilizar o nome da banda de rock nacional para realizar shows. Em 2017, Paulo Ricardo se desligou do RPM, restando apenas o guitarrista Fernando Deluqui da formação original. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Fernando, dando continuidade ao nome da banda, se juntou a três novos parceiros e voltou a fazer shows usando o nome do RPM Brasil afora.

Entenda a briga entre os ex-RPM Paulo Ricardo e Fernando Deluqui Paulo Ricardo se posicionou contra a iniciativa de Fernando Deluqui, alegando que esta nova formação do RPM é uma “banda cover”. “Muitos fãs e consumidores acabam por ser enganados”, afirmou o ex-vocalista à Justiça. “Acreditam adquirir ingressos e produtos do RPM quando, na verdade, é de outra banda”, complementa. O pedido de Paulo Ricardo ao judiciário, para encerrar com as atividades da “nova RPM”, se faz no intuito de preservar a memória que a banda criou no imaginário dos fãs brasileiros.

Dando razão ao cantor, a juíza Luciana Alves de Oliveira afirma que a atual banda está "absolutamente desfigurada e que isso implica em clara desvalorização da marca". Clique aqui para acompanhar as principais notícias de famosos, da TV e de realities no canal do O POVO no WhatsApp Fernando Deluqui se pronuncia em defesa do uso do nome RPM Apesar das alegações do vocalista, Fernando afirma que Paulo Ricardo foi excluído anteriormente da banda por descumprir contratos e acordos judiciais com os demais integrantes, além de, segundo o guitarrista, sempre ter se mostrado “individualista”. "A bem da verdade Paulo Ricardo, desde a fundação da banda, sempre teve como foco principal o individualismo e sua carreira solo e nunca teve o mesmo espírito de grupo que os demais integrantes", confronta Fernando Deluqui. Além disso, o guitarrista do RPM reforçou que sua retomada das atividades da banda não está fora da lei e dos regulamentos. Em um documento assinado em 2011 por todos os membros, está registrado “a continuidade da banda mesmo com a saída, voluntária ou não, substituição ou exclusão de qualquer dos seus integrantes". Após morte de membros, formação original da RPM era composta por Paulo Ricardo e Fernando Deluqui Fernando rebate as acusações de estar “enganando o público”, visto que sempre deixou claro que a banda está sendo composta por novos integrantes e não utilizaram a imagem dos outros ex-membros para divulgação das atividades.