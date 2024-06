Lulu Santos é internado após passar mal; dois shows são cancelados

Shows ocorreriam neste sábado, 8, em Ribeirão Preto; e no domingo, 9, em São Paulo

Shows de Lulu Santos, que aconteceriam neste sábado, 8, e no domingo, 9, são cancelados após o cantor ter um mal-estar e ser internado.

De acordo com comunicado divulgado nas redes sociais do artista, ele estava em casa, nessa sexta-feira, 7, quando sentiu uma indisposição e precisou dar entrada na clínica São Vicente, localizada no Rio de Janeiro.

