Baco Exu do Blues critica Eduardo Leite em show: "Que você se fod*"

O cantor baiano Baco Exu do Blues , uma das atrações do TIM Music Rio 2024 , teceu duras críticas contra o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB) , durante sua apresentação no festival na noite do sábado, 25, na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro.

Diogo Álvaro Ferreira, o cantor conhecido como Baco Exu do Blues, agitou uma multidão de fãs na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, na noite de abertura da terceira edição do festival gratuito TIM Music Rio . O cantor baianao foi ovacionado pela plateia desde sua subida ao palco até sua última música.

Logo após a fala e antes de iniciar a performance, Baco completou: "Senhor Eduardo Leite, eu quero que você se f*da", gerando comoção na plateia que reagiu com gritos e vaias, fazendo coro à dura crítica de Baco. O governante vem sendo frequentemente questionado diante de sua atuação frente ao desastre climático e a crise social e financeira decorrente das inundações que assolam o Rio Grande do Sul.

Com apoio do público, Baco preencheu a noite com seus maiores sucessos em um show diverso, intenso e marcante. O cantor, ao longa da noite, mesclou hits mais recentes do seu último lançamento "Quantas Vezes Você Já Foi Amado (QVVJFA), com obras mais antigas como "Girassóis de Van Gogh", "Queima Minha Pele", "Flamingos" e "Kanye West da Bahia" do álbum "Bluesman" de 2018 e "Te amo Disgraça" e "En Tu Mira" do seu primeiro álbum, "Esú", de 2017. O cantor também performou "Hotel Caro", famoso feat com Luisa Sonza.

Baco Exu do Blues entoa sucessos e agita multidão com críticas sociais em show no TIM Music Rio de 2024 Crédito: Rogério Von Kruger/Divulgação/TIM

Durante as músicas, Baco interagia com a plateia por meio de discursos que evocavam críticas sociais. Ele questionou a alta concentração de renda no Brasil, fez críticas a relações de trabalho abusivas, à violência, ao racismo, ao machismo e à homofobia. O artista inflou a plateia a lutar contra essas e outras questões sociais como uma "facção carinhosa".

LEIA TAMBÉM | Baco Exu do Blues revela ter sido vítima de racismo em aeroporto



"Vocês todos tem um pacto com comigo, falou? Se encontrar qualquer filha da put* que seja preconceituoso, racista, machista, homofóbico, vocês vão sentar a porrada até o desgraçado aprender", expressou o artista que finalizou evocando: "Facção Carinhosa" e levando a plateia ao frenesi.

Baco Exu do Blues assumiu o palco e fez tremer as areias da princesinha do mar com seus maiores sucessos logo após Marina Sena agitar a multidão na abertura das atrações principais da primeira noite do festival TIM Music Rio 2024. A mineira aproveitou o momento para confirmar aos fãs que está preparando um novo álbum.