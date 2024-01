Preta Gil confirma fim do tratamento do câncer: ‘Venci’

“Meu amores, finalmente chegou o dia desse vídeo tão esperado é com muita alegria que venho dar essa notícia: Meu tratamento oncológico finaliza após uma cirurgia de reconstrução do meu trato intestinal e reversão de ileostomia”, detalha.

A cantora Preta Gil anunciou nesta segunda-feira, 11, em publicação no Instagram , o fim do tratamento contra o câncer no intestino .

A novidade da artista surge após a última atualização do seu estado de saúde, revelado no último dia 2, no qual explicou que estava em reabilitação para sair do hospital. No dia 16 de agosto, Preta realizou uma cirurgia para retirar um tumor cancerígeno do intestino.

“Foi um ano muito difícil, sofrido, mas de muitas vitórias, de uma onda de amor gigante e que foi essencial para esse meu processo de cura”, relembrou ao agradecer os fãs, familiares e a equipe médica do Hospital Sírio-Libanês, onde ficou internada nos últimos meses.

Preta aproveitou para explicar que segue em reabilitação e que irá ficar durante cinco anos sob cuidados médicos, no qual terá uma “rotina de acompanhamento, mas que é o comum para pacientes oncológicos”.

“Digo com todo o meu coração e com todo o aval dos médicos: ‘Eu venci o câncer do intestino”, afirma.

Preta Gil fará festa de Carnaval para comemorar fim do tratamento do câncer

A artista revelou que irá celebrar a novidade com um show especial em comemoração aos 15 anos do “Bloco da Preta”, bloco de Carnaval comandado pela cantora.