Marina Sena confirma novo álbum: "Estou trabalhando nele"

A cantora Marina Sena revelou detalhes do novo lançamento durante apresentação no primeiro dia do festival TIM Music Rio de Janeiro; confira

“Estou trabalhando nele”, afirmou aos fãs durante a apresentação gratuita patrocinada pela TIM na noite de sábado, 25, na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro . O momento ocorreu logo durante ato do show em que a artista performou alguns de seus sucessos enquanto tocava violão.

O próximo álbum de Marina Sena já está em desenvolvimento e pode ser lançado em breve. A mineira, dona dos hits “Dano Sarrada”, “Por Supuesto” e "Ombrim", se apresentava no primeiro dia do festival TIM Music Rio de 2024 quando fez o anúncio ao público.

"Eu sou Pop, mas sou 'violeira' (sic). Meu coração é do violão. Essa é, na verdade, a primeira vez que toco violão no palco ao vivo. Eu tava nervosa para fazer isso, e a coisa que eu mais faço é tocar violão, mas desde que fiquei famosa, essa é a primeira vez que toco no palco", revelou a cantora, que agradeceu ao público pela experiência.

Novo álbum de Marina Sena será mais maduro e terá músicas acústicas

O novo álbum de Marina Sena segue sem data oficial para o lançamento, mas a cantora revelou que será uma produção mais “madura”, representando sua evolução enquanto artista e cantora profissional.

A mineira de 27 anos não confirmou o número de faixas, nem se haverá participações especiais de outros artistas. Contudo, além de um olhar mais maduro para a arte, Marina buscará expor ao público uma versão mais íntima de seu processo criativo.

“Eu compus todas as músicas do “De Primeira” no violão, sozinha dentro de um quarto. Parte das músicas do “Vício Inerente” também surgiram no violão e algumas músicas do próximo álbum vão ser no violão”, revelou a artista animada ao compartilhar detalhes de sua nova produção.

Diante da fala da cantora, o próximo álbum de Marina deve apresentar uma versão mais intimista aos fãs com composições acústicos entre as faixas do lançamento.

Marina Sena se apresenta no primeiro dia do festival TIM Music Rio de Janeiro de 2024 e revela ao público detalhes do novo álbum Crédito: Divulgação/TIM

A cantora, usualmente, faz versões de voz e violão de suas músicas mais populares em algumas apresentações. Contudo, a proposta para sua próxima produção é apresentar ao público músicas mais lentas, românticas e com reflexos de inspiração nos clássicos da Música Popular Brasileira (MPB).