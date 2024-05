IZA anuncia que será mãe de uma menina: "Bem-vinda, Nala"

IZA revelou o gênero do seu bebê na noite desta segunda-feira, 13, em seu perfil no Instagram. A primeira filha da cantora e do jogador de futebol, Yuri Lima, se chamará Nala, em homenagem à personagem que ela dublou na versão brasileira do filme "O Rei Leão", da Disney.

O casal optou por um chá revelação apenas com alguns familiares. Após estourar uma das bexigas que formavam um ponto de interrogação, o casal descobriu que espera uma menina e vibrou com a novidade.