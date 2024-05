Rock in Rio 2024: quais as atrações confirmadas? Veja programação

Shows acontecerão em setembro de 2024, com nomes como Katy Perry e Travis Scott; confira quais as outras atrações já confirmadas para o Rock in Rio 2024

Tradicional evento de música no Brasil, o Rock in Rio 2024 iniciou a pré-venda dos seus ingressos na última segunda-feira, 20, apenas para clientes Itaú. A venda geral começará na quinta-feira, 23, exclusivamente no site do evento, às 19 horas.

Artistas como Katy Perry, Travis Scott, Ed Sheeran, Shawn Mendes e Mariah Carey se apresentarão ao longo desta edição do festival. Os shows serão nos dias 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro, no Parque Olímpico Cidade do Rock, no Rio de Janeiro (RJ), no bairro da Barra da Tijuca.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Confira a seguir as atrações já confirmadas no Rock in Rio 2024.