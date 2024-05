Eduardo Leite afirma que não se expressou bem sobre governo ter "outras agendas" fora a ambiental

Governador do Rio Grande do Sul reforçou, no entanto, o investimento às demais pautas e disse querer o ministro Paulo Pimenta como aliado

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB) reconheceu, nesta segunda-feira, 21, que pode não ter “se expressado bem”, ao afirmar que o Estado gaúcho não investiu mais recursos na prevenção de desastres ambientais, porque havia “outras agendas”. Ele, no entanto, reforçou a existência de outras pautas, com as quais o governo "precisa lidar", reclamando mais uma vez da situação fiscal do estado.

Saiba como doar para vítimas de chuvas no Rio Grande do Sul

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Talvez há culpa de não ter me expressado bem. Mas que fique claro, nós temos uma série de pautas com as quais o governo tem que lidar. A do meio ambiente, sem dúvida nenhuma, uma importantíssima, sobre a qual o governo também atua", disse o governador, em participação no programa Roda Viva, da TV Cultura.