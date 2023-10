Baco Exu do Blues revela ter sido vítima de racismo em aeroporto

Cantor Baco Exu do Blues usou as redes sociais para relatar episódio de racismo sofrido em aeroporto no último domingo, 29

O cantor Baco Exu do Blues, 27, usou as redes sociais no último domingo, 29, para relatar que foi vítima de racismo em sua passagem por um aeroporto. No relato, o músico baiano ressaltou que o preconceito segue rondando pessoas pretas “independente do dinheiro”.



Através dos stories do Instagram, ele deixou um recado para os seguidores. "Hoje uma pessoa foi abertamente racista comigo no aeroporto. Eu consegui responder da forma certa, mas veio um lembrete que é sempre bom lembrar: independente da fama, independente do dinheiro, independente do respeito ou poder. Basta não saberem qual seu rosto ou seu nome. A todos em ascensão se lembrem disso", publicou.