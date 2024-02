Djavan reage após ter música tocada durante festa do BBB 24

Atual líder do BBB 24, Fernanda pediu para que música de Djavan fosse tocada no reality

A primeira Festa do Líder do Big Brother Brasil 2024 (BBB 24) foi marcada por momentos que surpreenderam os telespectadores. Desde conflitos entre parceiros do jogo e um romance no ar, a festa realizada na quarta-feira, 7, também teve um momento que emocionou os participantes.

Fã assumida de Djavan, atual líder Fernanda foi presenteada pela produção do BBB ao tocar “Eu te devoro”, uma das músicas mais famosas do artista alagoano. “Eu não achei que fossem colocar, não”, disse a confeiteira.

