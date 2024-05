Madonna no Brasil: Ludmilla, Anitta e Pabllo Vittar devem participar

Anitta, Ludmilla e Pabllo Vittar devem se apresentar no show de Madonna no Brasil Crédito: Reprodução/Instagram @madonna

O show da Madonna no Brasil segue tendo grandes surpresas para o público que irá acompanhar presencialmente na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, ou que irá assistir à transmissão da TV aberta. Marcado para ocorrer no sábado, 4, a apresentação da cantora irá contar com participações de artistas brasileiras. De acordo com o colunista Lucas Pasin, do portal Splash, Anitta subirá no palco durante o evento. Saiba mais | Relembre os shows da Madonna no Brasil

Os rumores da participação da voz do “Funk Generation” iniciaram ainda no mês de março, mas foram negados semanas depois devido a um “conflito de agenda” da brasileira com a estadia de Madonna no Brasil. Ludmilla e Pabllo Vittar vão participar do show de Madonna no Brasil Além de Anitta, a cantora Ludmilla também deve participar do evento na Praia de Copacabana. Segundo o site, a dona do Numanice foi convidada por Madonna para estar no momento. O colunista, no entanto, detalha que ainda não informações sobre a confirmação de sua presença. Confira | Maria Solange, que viralizou ao som de Madonna, grava comercial